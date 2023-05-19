حضور جماهيري محدود للترجي التونسي أمام الأهلي بدوري الأبطال

شهدت مدرجات ستاد القاهرة الدولي، حضوراً جماهيرياً قليلاً للغاية من مشجعي نادي الترجي التونسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الترجي التونسي، على ستاد القاهرة الدولي في العاشرة من مساء اليوم الجمعة، في إياب نصف نهائي مسابقة دوري الأبطال.

ولم يتجاوز عدد الحضور الجماهير لمشجعي الترجي أكثر من العشرات القليلة، وذلك بعد هزيمة الفريق التونسي بثلاثية نظيفة أمام نظيره الأحمر، في مباراة الذهاب التي أقيمت بتونس الأسبوع الماضي.

ويحتاج الفريق التونسي إلى تحقيق الانتصار بفارق 3 أهداف في مباراة اليوم، وذلك من أجل التأهل للمباراة النهائية من البطولة الإفريقية.