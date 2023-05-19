إيران تعدم 3 رجال على صلة باحتجاجات ضد الحكومة

أعدمت إيران ثلاثة رجال، بتهمة استخدام العنف الدموي ضد أعضاء قوات الأمن، خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في نوفمبر الماضي.

وقال موقع "ميزان" البوابة الالكترونية الرسمية، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية اليوم الجمعة، إن الرجال الثلاثة، الذين تم إعدامهم، هم ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد يعقوبي.

وأدين الثلاثة بقتل ثلاثة أعضاء من قوات الأمن في البلاد بمدينة "أصفهان".

وفي ذلك الوقت، كانت إيران تشهد احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب مقتل امرأة كردية إيرانية، تدعى مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي. وكانت قد توفيت لدى احتجازها في مركز للشرطة، بعد القبض عليها في أعقاب انتهاك التعاليم الخاصة بالزي الإسلامي.

وأكدت المحكمة العليا الإيرانية الأحكام ضد الرجال الثلاثة، قبل بضعة أيام فقط.

وذكرت منظمة "العفو الدولية" أن المتهمين تعرضوا للتعذيب، لانتزاع اعترافات منهم.

وتقول المنظمة الحقوقية إن سلسلة الإعدامات الأخيرة، التي نفذتها الدولة الإيرانية، تهدف إلى ترويع النقاد ووضع حد للاحتجاجات، التي تضاءلت في الأشهر الاخيرة.