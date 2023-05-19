زعماء مجموعة السبع في صورة جماعية أمام ضريح أيتسوكوشيما الياباني

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في خضم محادثات سياسية مضطربة خلال قمة مجموعة السبع المنعقدة في هيروشيما باليابان، وجد القادة مساحة لزيارة ضريح ايتسوكوشيما المقدس والتقاط صورة جماعية أمامه.

ويقع الضريح المدرج على قائمة منظمة اليونسكو لمواقع التراث العالمية، في جزيرة مياجيما المقدسة بخليج هيروشيما بالقرب من المكان المنعقدة فيه قمة مجموعة السبع.

ويمكن رؤية بوابة الضريح الحمراء الشهيرة عالميا في خلفية الصورة، الواقفة في منتصف المياه، ويبلغ طولها 16 مترا.

وتعتبر البوابة التي أحيانا ما تبدو وكائنها تطفو فوق المياه، ضمن أحد المعالم الأيقونية في اليابان.

ويضم الموقع عددا من أضرحة الأفراد وكثير منها يمثل آلهة نسائية على الأغلب. وفي الثقافة اليابانية التقليدية، يُعتقد أن آلهة الضريح الرئيسية الثلاثة لها تأثير قوي على البحر والإبحار.

وتقول الأسطورة إن الضريح يرجع إلى القرن السادس.

ويترجم اسم الضريح "ايتسوكوشيما" إلى جزيرة التقشف أو الجزيرة المحرمة. ومن الممنوع في الموقع المقدس قتل الحيوانات أو دفن موتى لحماية قدسيتها.