قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي في ختام فعاليات القمة العربية، إن قمة جدة، حققت هدفها، معرباً عن أمله في أن تكون "بداية ليكون مصير الدول العربية بأيديها".

وأضاف أبو الغيط، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الذي استضافت بلاده القمة، أن "سوريا تحتاج لمساعدة العرب، وينبغي عليها التفاعل مع عودتها للجامعة"، وفقاً لقناة "الشرق" السعودية.

وأشار أمين عام الجامعة العربية إلى رصد تهدئة ملحوظة من دول الجوار وتم إعطاؤها فرصة لبدء صفحة جديدة.