النيابة تطلب تحريات دهس سيدة ونجلها بحادث تصادم سيارتين في الإسكندرية

طلبت نيابة الدخيلة الجزئية في الإسكندرية، اليوم الخميس، تحريات المباحث حول مصرع سيدة ونجلها؛ إثر تعرضهما لحادث دهس، حيث تصادف مرورهما أثناء وقوع تصادم بين سيارتين أحدهما "مُدمجة" تابعة لشركة الصرف الصحي؛ والأخرى أجرة صغيرة الحجم، وذلك في ميدان الكيلو 21 غربي الإسكندرية.

كما طلبت النيابة العامة مدها بالتقرير الفني الخاص بالسيارتين المتسببتين في الحادث، وتقريري الطب الشرعي الخاصين بمناظرة جثماني الضحيتين، مع التصريح عقب ذلك بدفنهما، وموافاتها بتقرير تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في منطقة الحادث، أقوال شهود العيان.

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العامرية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة والمرور، حول بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم في ميدان الكيلو 21 وأسفر عن وقوع ضحايا.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارات الإسعاف ومسئولي الحي إلى موقع البلاغ تبين من المعاينة والفحص الأولي أنه وأثناء محاولة سيارة الصرف الصحي تفادي التصادم بسيارة أخرى قامت بدهس أم ونجلها البالغ من العمر 8 أعوام، مما أدى لمصرعهم في الحال.

جرى رفع آثار الحادث بعد عرقلة الحركة المرورية بالطريق جراء الحادث، ونقل الجثتين إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.