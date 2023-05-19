محكمة باكستانية تلغي قانونا بشأن التحديد الذاتي للهوية الجندرية

ألغت محكمة في باكستان، اليوم الجمعة، قانونا كان يعطي المتحولين جنسيا الحق في اختيار هويتهم الجندرية (الجنسانية).

وقال مسؤول لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة الشرعية الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية تفصل في المسائل الدينية، إن الحق في تحديد الهوية الجندرية الذاتية ضد "تعاليم الإسلام".

وكثيرا ما تتخلى الأسر عن المتحولين جنسيا، كما تتجاهلهم الدولة، حيث يعيش أغلبهم حياة صعبة في باكستان، على هامش المجتمع. ويضطر الكثير منهم للجوء إلى البغاء للبقاء على قيد الحياة.

ومن الشائع وقوع جرائم مثل القتل والخطف والترويع والعنف والتحرش ضدهم، ولا يتم الإبلاغ عن أغلب تلك الحوادث بسبب عدم الثقة المترسخ في الشرطة.

واعتبر نشطاء وجماعات حقوقية قانون عام 2018 بارقة أمل تقدم سبيلا لاحترام الفئات المهمشة.

ولكن الجماعات الإسلامية والنشطاء اليمينيين طعنوا على القانون أمام المحكمة، وقالوا إن الحق في اختيار الجنس دون أي فحص طبي سوف يروج للميول السحاقية والمثلية وازدواجية الميل الجنسي والتحول الجنسي.