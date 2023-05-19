تبون: نحرص على موقع الجزائر المستحق في التوازنات الجيوسياسية إقليميا ودوليا

أبرز الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، الأشواط التي قطعتها بلاده "لاستعادة" مكانتها على "الصعيد الخارجي بلا أدنى تفريط في دورها المحوري"، متحديا ما سمّاه " الأصوات المعبرة عن أجندات ذات توجه عدائي".

وأكد تبون، في رسالة له عشية إحياء الجزائر للذكرى الـ67 ليوم الطالب المصادف لـ19 مايو من كل سنة، على حرصه الكامل على موقع الجزائر، " المستحق في التوازنات الجيوسياسية إقليميا ودوليا".

واستطرد يقول: "تستعيد الطالبات والطلبة باعتزاز هذه الذكرى المجيدة السابعة والستين، وهم يشتركون مع جميع الشباب الجزائري من خارج رحاب الجامعات في تنامي الوعي بمقتضيات المرحلة داخل البلاد، وبرهانات السياق الدولي الحالي".

وأضاف إنهم (الطالبات والطلبة): "يدركون حجم الجهود المبذولة لتوطيد دولة الحق والقانون، وتثبيت قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مستويات اتخاذ القرار، ومن أجل حشد الطاقات لبلوغ المستويات المتوخاة في مجالات التنمية المستدامة ويتابعون، في نفس الوقت الأشواط التي قطعناها لاستعادة مكانة الجزائر على الصعيد الخارجي بلا أدنى تفريط في دورها المحوري".