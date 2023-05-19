أعلن الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، عن تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بمحافظات بسوهاج والمنيا والغربية، بالتعاون مع دولة كوريا الجنوبية، والتي تأتي في إطار الشراكة الاقتصادية بين الدولتين.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إن الهدف من إنشاء مصانع المخلفات؛ هو إنتاج؛ «وقود المرفوضات» الذي يعد وقودًا عالي الجودة حيث يستهدف منه أن يحل محل الفحم في الأفران الخاصة بصناعة الأسمنت في مصر؛ من أجل تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات.

وأضاف أن إنتاج وقود RDF؛ يساهم على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء الناتجة من الفحم، فضلا عن تقليل كمية المرفوضات النهائية التي تذهب لمواقع الدفن الصحي الآمنة، بالإضافة إلى الحفاظ على ثروة مصر الطبيعية الممثلة الأراضي.

وأوضح أن اعتماد استخدام التكنولوجيا المتطور في تدوير ومعالجة المخلفات؛ يأتي في إطار المنظومة القومية التي اعتمدتها القيادة السياسية منذ عام 2019، والساعية نحو توسيع مجال الاستثمار المشترك، وتشجيع القطاع الخاص المصري والكوري؛ بهدف نقل وتوطين هذه التكنولوجية إلى مصر.

ونظمت وزارة التنمية المحلية الخميس، احتفالية بأحد الفنادق بالعاصمة الإدارية الجديدة الخميس، لإعلان تدشين 3 مصانع لتدوير المخلفات الصلبة بسوهاج والمنيا والغربية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد، ووزيرة البيئة في كوريا الجنوبية.