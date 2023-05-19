الصحة: مراكز جديدة في الجراحات المتقدمة بجميع المحافظات

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن توجيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان؛ لإنشاء مراكز متخصصة في التخصصات الأحادية بجميع المحافظات؛ وذلك بهدف التميز في تقديم نوع واحد فقط من خدمات الرعاية الصحية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الحدث اليوم» مساء الخميس، إن المراكز تستهدف تخصصات جراحات المناظير والجراحات المتقدمة في الأورام وكذلك أمراض العيون وجراحات المخ والأعصاب والأوعية الدموية، وذلك على غرار المستشفيات المتخصصة في النساء والتوليد مثل مستشفى الجلاء.

وأوضح أن المراكز؛ سوف تستقبل الحالات المتقدمة في التخصصات السابقة، والتي تتطلب بالضرورة مهارة ودقة فائقة في تقديم الخدمة، حرصًا على خدمة المواطنين وتجنب الذهاب إلى محافظات أخرى لتلقي الخدمة العلاجية.

وأشار إلى مناقشة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان خلال اجتماع الخميس؛ استعراض التصور النهائي للاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان خلال السنوات الخمس القادمة، وفق خطة الدولة للتنمية «2030»، والتي يقع على رأسها تطوير الخدمة بوحدات الرعاية الأساسية، وذلك بزيادة التخصصات ومواعيد العمل.

وأوضح أن الخطة تأتي في إطار السعي نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظات الجمهورية المختلفة، مشيرا إلى إعلان الاستراتيجية مطلع سبتمبر القادم، وذلك خلال مؤتمر صحفي عالمي برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.