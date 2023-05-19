ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيضانات شمال إيطاليا إلى 14

أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن حصيلة الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات الكارثية التي ضربت شمالي إيطاليا قد ارتفعت إلى 14 وفاة بعد العثور على جثمان مسن في مدينة فاينسا اليوم الجمعة.

وقالت وكالتا الأنباء الإيطاليتان أنسا وأدنكرونوس إن عمليات إجلاء الأشخاص في منطقة إيميليا رومانيا لاتزال مستمرة، حيث جرى طلب من سكان هذه المنطقة المهددة بالفيضانات، مغادرة منازلهم. وتعمل السلطات في الأساس على إجلاء السكان من أجزاء من رافينا عاصمة المنطقة.

وهطلت الأمطار مجددا في المنطقة، مما أثار المخاوف بشأن كثير من السكان. وقالت نائب رئيس المنطقة، إيرينه بريولو، للتلفزيون الإيطالي، إن أحدث هطول للأمطار " لايقارن" بالنسب التاريخية التي سقطت مطلع الأسبوع وتسببت في فيضان الأنهار على جوانبها.