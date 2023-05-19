مدافع الأهلي السابق: مروان عطية قادر على تعويض رحيل ديانج

قال شريف عبد الفضيل مدافع الأهلي السابق، إن مروان عطية قادر على تعويض الرحيل المحتمل للاعب المالي أليو ديانج عن صفوف الفريق الأحمر.

وأضاف عبد الفضيل في تصريحات تليفزيونية: «هناك البعض يحاول تشتيت اللاعبين، بعروض احترافية، ولكن لاعبي الأهلي لديهم احترافية شديدة، ووصول أي عروض لهم طبيعي بعد تألقهم هذا الموسم مع الفريق، وتحقيق نتائج إيجابية».

وتابع: «والأهم هو رد فعل اللاعبين والإدارة، ولم يقم أحد بالتعليق على ذلك، خصوصا في ظل استمرارية الموسم واحترافية اللاعبين».

وواصل: «الأهلي يتوافر فيه البدائل، وبعد نهاية الموسم سوف يتم تقييم الأمور بالنسبة للاعبين الذين وصلت لهم عروض احترافية، مثل أليو ديانج، والذي يتواجد بديله مروان عطية وآخرين داخل الفريق».

وأتم: «من الممكن أن يوافق الأهلي على رحيل أليو ديانج وهناك عناصر مميزة داخل الفريق، وأرى أنه لو وصل عرض جيد لـ بيرسي تاو يتم الموافقة عليه والبحث عن بديله من خارج مصر، والأفضل للأهلي التعاقد مع جناحين أجانب في ظل عدم توافر لاعبين مميزين داخل الدوري المصري».