رئيس بيلاروسيا: تصرفات الغرب تضع العالم على شفا نزاع عالمي خطير

أكد رئيس بيلاروسا ألكسندر لوكاشينكو، أن تصرفات الغرب بتحويل بعض البلدان إلى ساحة اختبار للأسلحة، وضم دول أخرى إلى الناتو، تضع العالم على شفا نزاع عالمي.

وأضاف لوكاشينكو، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، أنه تم تحويل دول لميادين لتدمير الأسلحة الغربية القديمة واختبار أسلحة جديدة، بعد انضمام فنلندا إلى صفوف الناتو واستعداد السويد للقيام بذلك، قائلا "شهدنا مرة أخرى توسع لكتلة الناتو .. هذا النوع من التصرفات والتدابير تضع العالم على حافة نزاع عالمي شامل وخطير للغاية".

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى أنه على الرغم من التدهور السريع في مستويات المعيشة وتدهور الآفاق الاقتصادية في الدول الأوروبية، فإن الغرب يصعد التوتر الدولي ويعترف بأصوات السياسيين هناك بأنه يستعد للحرب.

وشدد الرئيس لوكاشينكو، على أن أوكرانيا لا تزال الساحة المركزية للمواجهة، ساحة المعركة في القارة الأوروبية.