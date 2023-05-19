مصدر دبلوماسي عربي يكشف لـ«الشروق» أبرز ملامح البيان الختامي لقمة جدة العربية

استبعد مصدر دبلوماسي عربي مطلع إمكانية تحقيق اختراق على صعيد الأزمة السودانية وذلك خلال القمة العربية المنعقدة في جدة اليوم الجمعة.



وكشف المصدر في تصريحات لـ"الشروق" عن أبرز ملامح البيان الختامي المقرر صدوره عن أعمال الدورة الـ32 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، قائلا إن القمة العربية ستكتفى بمطالبة طرفي الصراع السوداني بوقف اطلاق النار، كما ستؤكد على دعم اتفاق جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، الذي تم إعلانه الأسبوع الماضي، والمتعلق بحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية.



وعلمت "الشروق" أن القمة ستدعم موقف مصر في قضية سد النهضة وستطالب إثيوبيا بمراعاة الحقوق المصرية السودانية في مياه النيل. كما ستدعو إلى إجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت. إضافة إلى التضامن العربي مع فلسطين ومطالبة إسرائيل بحل الدولتين على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002.



ورجح المصدر أن تكون لغة البيان الختامي تجاه إيران "مخففة" مقارنة بالبيانات السابقة وذلك بعد المصالحة السعودية الإيرانية، وأن يتضمن البيان مطالبة سوريا بخطوات إيجابية خصوصا باستقبال اللاجئين والمعارضين السوريين، كما سيشتمل البيان على اعتماد استراتيجية عربية للسياحة.



ومن المقرر أن تنطلق أعمال القمة العربية، في وقت لاحق اليوم الجمعة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي وقادة وزعماء الدول العربية.



كما يشارك في القمة الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك للمرة الأولى منذ تجميد مقعد سوريا بالجامعة العربية عام 2011. وكانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 أخر قمة يحضرها الرئيس السوري.



أما السودان فيمثله مبعوث رئاسي موفد من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، والذي سيحمل معه رؤية البرهان لحل الأزمة.