أول طائرة روسية تهبط في جورجيا بعد حظر للطيران منذ عام 2019

هبطت أول طائرة ركاب روسية في العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم الجمعة، بما ينهي 4 أعوام من الحظر على الطيران المباشر بين الجارتين.

ورفعت موسكو حظر الطيران الأسبوع الماضي، ما يمثل نقطة تحول كبيرة في العلاقات الفاترة بين البلدين، والتي تطورت بعدما هزمت روسيا جارتها الجنوبية في حرب قصيرة في عام 2008. وعلقت موسكو حركة الطيران بين البلدين في عام 2019.

وكانت شركة أزيموث ايرلاينز للطيران، أول شركة خطوط جوية روسية تهبط طائرتها في جورجيا. في المقابل، من المنتظر أن تحصل شركة الخطوط الجوية الجورجية "جورجيان ايروايز" على حقوق هبوط في روسيا مجددا.

وتعرضت العلاقات الودية الأخذة فى التحسن لانتقادات كبيرة من قبل مراقبين غربيين، وكذلك من أعضاء المعارضة في جورجيا.

وفرض مطار تبليسي إجراءات أمنية مشددة اليوم الجمعة تحسبا لاحتجاجات مزمعة.

ودافع رئيس الوزراء الجورجي، إراكلي جاريباشفيلي، عن رفع الحظر على رحلات الطيران المباشر، مشددا على أن جورجيا تواصل التجارة، وتحتفظ بعلاقات مع جارتها القوية.

وأكد أن ذلك لن يؤثر على تطلعات بلاده للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

واتخذ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، القرار بشأن رحلات الطيران الأسبوع الماضي عبر مرسوم. وفي نفس المرسوم، ألغى متطلبات الحصول على تأشيرات السفر.

وعمت الفرحة قطاع السياحة في جورجيا، إذ يعني ذلك أن السياح الروس لم يعودوا بعد الآن مضطرين إلى التوجه إلى بيلاروس أو أرمينيا من أجل دخول البلاد.