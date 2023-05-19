القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بالقاهرة

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ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو حشيش بمنطقتى الشروق والمطرية.

البداية عندما تم ضبط سائق، مقيم بمحافظة الشرقية، حال استقلاله سيارة قيادته بدائرة قسم شرطة الشروق وبحوزته 17 كيسا من مخدر الحشيش وزنهم 1.700 كيلوجرام.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة.

كما ضُبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وعُثر بحوزته على 13 كيسا من مخدر الحشيش وزنهم 1.300 كيلوجرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.