 الكويت تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى - بوابة الشروق
الجمعة 19 مايو 2023 3:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

الكويت تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى

الكويت (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:29 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 3:29 م

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام أحد مسؤولي حكومة "الاحتلال الاسرائيلية" وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة ، رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.

وجددت موقف دولة الكويت، الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيليةالمتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك