الكويت تدين اقتحام أحد مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلية وأعضاء بالكنيست المسجد الأقصى

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أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الجمعة، عن إدانة واستنكار دولة الكويت لاقتحام أحد مسؤولي حكومة "الاحتلال الاسرائيلية" وأعضاء من الكنيست المسجد الأقصى المبارك تحت حراسة قوات الأمن.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الجمعة ، رفض دولة الكويت المطلق لمثل هذه الممارسات غير القانونية والانتهاكات المستمرة المستفزة لمشاعر المسلمين.

وجددت موقف دولة الكويت، الثابت الداعي إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيليةالمتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني ومقدسات المسلمين.