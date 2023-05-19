يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 29 17

العاصمة الإدارية 30 16

6 أكتوبر 29 17

بنهــــا 28 16

دمنهور 29 17

وادي النطرون 29 17

كفر الشيخ 28 18

المنصورة 29 16

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 17

طنطا 28 17

دمياط 25 17

بورسعيد 24 18

الإسماعيلية 29 19

السويس 30 17

العريش 25 16

رفح 24 17

رأس سدر 31 16

نخل 27 12

كاترين 28 10

الطور 32 20

طابا 30 19

شرم الشيخ 33 22

الإسكندرية 23 16

العلمين الجديدة 21 18

مطروح 22 18

السلوم 24 16

سيوة 28 20

رأس غارب 33 22

الغردقة 33 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 22

شلاتين 34 21

حلايب 30 21

أبو رماد 30 22

رأس حدربة 29 21

الفيوم 30 18

بني سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 30 17

سوهاج 32 18

قنا 33 22

الأقصر 34 22

أسوان 35 23

الوادي الجديد 32 20

أبوسمبل 36 22