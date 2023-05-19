البنك المركزي التركي يلغي القيود على استخدام بطاقات الائتمان

تراجع البنك المركزي التركي عن القيود التي سبق فرضها على استخدام بطاقات الائتمان في شراء الذهب أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، عقب الانتقادات التي أثارتها هذه القيود قبل جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التركية يوم 28 مايو الحالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن القيود، التي تم فرضها يوم الاثنين الماضي عقب فشل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حسم انتخابات الرئاسة من الجولة الأولى يوم الأحد الماضي، وكانت تستهدف حماية الليرة التركية، قد تم تقليصها إلى نحو 1% فقط.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه القواعد أثارت حالة من الغموض بين البنوك ودفعت بعضها إلى وقف صرف النقد مقدما للحد من استخدام بطاقات الائتمان.

كانت القواعد التي تم التراجع عنها تلزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة مشتريات العملاء من الذهب والمجوهرات باستخدام بطاقات الائتمان، وتزيد قيمتها على 50 ألف ليرة (2500 دولار).

ونصت القواعد كذلك على أن تلتزم البنوك بشراء كميات من السندات الحكومية تعادل 30% من قيمة المبالغ التي يسحبها العملاء من ماكينات الصراف الآلي باستخدام بطاقات الائتمان، وأن تواجه البنوك التجارية إجراءات إضافية إذا زادت قروضها بأكثر من 3% عن الفترة السابقة من خلال إلزامها بشراء سندات حكومية بما يعادل حجم الزيادة في هذه القروض.