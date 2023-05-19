أكد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الجمعة، أن اجتماع القمة العربية يأتي لتجديد العزم ومواصلة مسيرة العمل العربي المشترك بإرادة حرة وتصميم ذاتي وبروح التضامن الجماعي المخلص للتأسيس للاستقرار والرخاء والوئام الذي لابد أن تنعم به شعوبنا، وسبيلنا لتحقيق ذلك نهج السلام العادل والشامل وهو نهج لا بديل له لمعالجة كافة القضايا العالقة؛ لضمان الأمن والاستقرار والمصالح الحيوية لازدهار دول المنطقة دون استثناء.

ورحب ملك البحرين- في كلمته خلال افتتاح فعاليات القمة العربية 32 بالمملكة العربية السعودية- بالمساعي العربية الجادة التي نجد فيها بوادر مبشرة لبلورة نظام إقليمي متجدد ومتوازن، والمتمثلة في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، واستمرار الهدنة الإنسانية في اليمن والجهود الجادة لحل أزمتها، والعود الحميد للشقيقة سوريا إلى بيت العرب الكبير.

وأكد ضرورة وقف الاشتباكات المسلحة في السودان وعودة أمنه واستقراره وحفظ حقوقه المشروعة، إلى جانب حقوق الشقيقة مصر في مياه النيل، والعمل على استكمال مسيرة السلام للوصول إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية، وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال ملك البحرين: "إن الأمة العربية بتاريخها العريق وقيمها الدينية والإنسانية والحضارية، ومما تتمتع به من ثروات بشرية وكفاءات مبدعة وموقع استراتيجي مميز وموارد طبيعية متنوعة لهي قادرة على النهوض والتقدم لمواكبة حركة العصر عبر تعزيز التكامل العربي وبتجديد شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الحليفة والصديقة القائمة على حفظ المصالح المشتركة، وبرؤية توافقية وسياسات أكثر فاعلية للتصدي للإرهاب ووقف الحروب وتهديدات أسلحة الدمار الشامل، وصولا إلى منطقة مستقرة تزدهر في محيطها قيم التعايش الإنساني والتقارب الديني والحضاري".