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كشفت بعض التقارير الصحفية، آخر تطورات المفاوضات بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ونادي الهلال السعودي، بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهى تعاقد ميسي مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان في شهر يونيو القادم، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ هذا الصيف مجانا.

ووفقًا لـ صحيفة «المدينة» السعودية، فإن ميسي أنهى اتفاقه مع إدارة الهلال السعودي في الأيام الماضية، بشأن انتقاله إلى الزعيم هذا الصيف.

وأضافت الصحيفة السعودية أن ميسي اتفق مع مسؤولي الهلال على كافة التفاصيل الخاصة بتعاقده، خلال زيارته الأخيرة للرياض مطلع شهر مايو الجاري.

وأوضحت صحيفة المدينة أن الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال ميسي إلى الهلال سيكون مع نهاية الموسم الحالي، مشيرة إلى وجود اتفاقات أخرى بين الطرفين سيتم الكشف عنها في موعد لاحق.

وأتمت الصحيفة السعودية أن الهلال رفع عرضه إلى ميسي في الأيام الماضية، بعد دخول برشلونة في مفاوضات مع اللاعب، ليشمل حصوله على راتب سنوي يُقدر بـ نصف مليار يورو.