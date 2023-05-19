مقرر الأسرة بالحوار الوطني: لا يوجد نص في الشريعة يأمر بوصاية الجد على الأطفال

أثنت الدكتورة نسرين البغدادي، مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، على توصيات واقتراحات لجنة الأسرة خلال جلستها المنعقدة الخميس، مشيرة إلى استمرار انعقاد المناقشات على مدار أكثر من 7 ساعات؛ من أجل الخروج بحلول للمشكلات، وإعلاء مصلحة تماسك الأسرة ورعاية الطفل.

وقالت خلال مداخلة متلفزة لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الخميس، إن المشكلة تكمن في الإجراءات التنفيذية؛ نتيجة تباطؤ إجراءات التقاضي -وليس التشريعات والشريعة- في ظل حسم مسألة نقل الولاية التعليمية إلى الأم بقرار وزير التعليم.

وأوضحت أن مشكلة الولاية التعليمية تتلخص في تعنت المدارس، وإنهاك الأم بالعديد من الإجراءات الروتينية، مؤكدة أن وجود الجد على قيد الحياة بعد وفاة الأب؛ لا يمنع الأم من الوصاية على أطفالها، وفقا لآراء رجال الدين.

وتابعت: «لا يوجد نص في الشريعة؛ يأمر بوصاية الجد على الأطفال بعد وفاة الأب، ورجال الدين أكدوا أنه لا مانعًا أن تتولى الأم الوصاية؛ لأنها الأحق بشؤون أطفالها، حيث إن وصاية الجد على الأبناء ليست من الشريعة».

وأشارت إلى تشديد التوصيات على ضرورة مواكبة المحاكم إجراءات الرقمنة وتدشين قاعدة بيانات إليكترونية؛ بهدف تسريع الحصول على البيانات والتقاضي، إلى جانب زيادة عدد القضاة في محاكم الأسرة والخبراء في المجلس الحسبي؛ من أجل السماح للولي على الطفل؛ بحق التصرف السريع في الحالات العاجلة مثل إجراء العمليات وغيرها.

ونوهت إلى تشديد التوصيات؛ على أهمية إعلاء مصلحة الطفل والتي تقتضي بالضرورة؛ إلغاء فرض الرسوم الضريبية على إرث الأطفال إلى أن يتم حصره وإنهاء إجراءات التقاضي.