بنك الصين المركزي يتعهد بكبح المضاربات في سوق الصرف

تعهد بنك الشعب (المركزي) الصيني والإدارة العامة لسوق النقد الأجنبي بتصحيح المضاربات الدورية وذات الاتجاه الواحد في سوق الصرف بالصين إذا لزم الأمر.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بنك الشعب المركزي وإدارة سوق النقد الأجنبي عقدا أول اجتماع للجنة الصينية للنقد الأجنبي خلال العام الحالي بمشاركة اللاعبين في السوق بعد ظهر أمس، وحثاهم على المساعدة في المحافظة على استقرار السوق، والبحث عن طرق تعزيز إدارة الودائع الدولارية.

وبحسب بيان البنك المركزي وإدارة سوق النقد، يمكن أن يظل سعر صرف اليوان الصيني مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.