الأزمة الاقتصادية: هل يطلق تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون العنان للفوضى في العالم؟

تشارك حكومة الولايات المتحدة حاليا في ما يمكن أن يكون أحد أكثر ألعاب اختبار الشجاعة تكلفة في التاريخ.

إذا لم يوافق الديمقراطيون والجمهوريون على السماح للولايات المتحدة باقتراض المزيد - أو، بلغتهم، رفع سقف الديون - فإن أكبر اقتصاد في العالم سيتخلف عن سداد ديونه البالغة 31.4 تريليون دولار.

ويتعين عليهم التوصل إلى اتفاق بحلول "التاريخ العاشر" المشؤوم في 1 يونيو.

وإذا لم يفعلوا ذلك، حذر المستشار جيريمي هانت من أن التأثير سيكون "مدمرا للغاية".

إذاً ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد - وبالنسبة لك؟

الاقتصاد

أولاً: جميع الخبراء الذين تحدثت إليهم بي بي سي لا يعتقدون أن الولايات المتحدة ستتخلف عن سداد ديونها.

ومع ذلك، إذا حدث ذلك، "فإنه سيجعل الأزمة المالية العالمية تبدو وكأنها حفلة شاي"، كما يقول سيمون فرينش، كبير الاقتصاديين في بنك الاستثمار بانمور غوردون، في إشارة إلى الانهيار الوشيك للصناعة المصرفية العالمية التي وقعت في عام 2008.

وإذا لم ترفع الولايات المتحدة سقف ديونها، فلن تتمكن من اقتراض المزيد من الأموال وسوف تنفد الأموال بسرعة لتغطية المنافع العامة وغير ذلك من الالتزامات.

"سيتوقف توزيع مدفوعات الرعاية الاجتماعية والدعم للناس، ما سيؤثر على قدرتهم على الإنفاق ودفع فواتيرهم"، كما يقول روس مولد، مدير الاستثمار في مؤسسة إيه جاي بل. "لذلك سيؤثر ذلك على الاقتصاد".

ويقدر مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض أنه إذا لم تتمكن الحكومة من التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون لفترة طويلة، فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة تصل إلى 6.1٪.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد العريان، رئيس كلية كوينز في جامعة كامبريدج، إن التخلف عن السداد "من المحتمل أن يدفع الولايات المتحدة إلى الركود".

وسيكون لذلك آثار كبيرة على بقية العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، التي تعتبر الولايات المتحدة شريكا تجاريا رئيسيا.

"الولايات المتحدة هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين على مستوى العالم. سيكون شراء منتجات أقل من بقية العالم".

لا يعتقد العريان أن الركود في الولايات المتحدة سيؤدي إلى تباطؤ اقتصادي في بريطانيا، لكن فرينش متأكد "بنسبة 100٪" من حدوث ذلك.

قد ترتفع معدلات الرهن العقاري

وبالإضافة إلى الإضرار بالتجارة، يقول فرينش إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها سيؤدي إلى أن تصبح الرهون العقارية في المملكة المتحدة أكثر تكلفة وتتسبب في ارتفاع البطالة في المملكة المتحدة.

ويقول: "سيكون الأمر كارثيا للغاية".

لكن لماذا تجعل المشاكل في الولايات المتحدة الرهون العقارية أكثر تكلفة في المملكة المتحدة؟

عندما تريد الحكومة اقتراض المال، فإنها تصدر سندا أو سندات دين. في الولايات المتحدة، يطلق عليها سندات الخزانة وفي المملكة المتحدة، يطلق عليها اسم مُذَّهب. يتقاضى المستثمر فائدة الحكومة إذا اشترى سندات الخزانة أو المُذَّهب.

إذا لم تسدد الحكومة الأمريكية ديونها أو حتى تدفع الفائدة، "سينظر المستثمرون إلى هذا ويقولون حسنا، إذا كان بإمكان الولايات المتحدة التخلف عن السداد، فما الذي يمنع المملكة المتحدة من التخلف عن السداد؟"، يقول فرينش.

ويمكن للمستثمرين بعد ذلك المطالبة بسعر فائدة أعلى لشراء ديون الحكومة البريطانية.

ويقول: "أسعار الفائدة على الديون - سواء كانت ديون الرهن العقاري أو الدين العام - تأخذ إشارتها من مقدار المخاطر المتصورة ومن الواضح أن [التخلف عن السداد في الولايات المتحدة] سيكون حدثا محفوفا بالمخاطر، وبالتالي ستصبح جميع الديون أكثر تكلفة بين عشية وضحاها".

قد ترتفع الأسعار

الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية للعالم.

ما يعنيه ذلك هو أن قائمة طويلة من السلع المهمة مثل النفط الذي يستخدم لصنع البنزين، والقمح الذي يتم طحنه إلى دقيق لصنع الخبز، يتم تسعيرها بالدولار.

وفي حالة تخلف حكومة الولايات المتحدة عن سداد ديونها، فمن المتوقع أن تنخفض قيمة الدولار بشكل حاد.

ويبدو أن هذا قد يكون خبرا جيدا للأشخاص خارج الولايات المتحدة ، لكنه يعني أن المستثمرين في السلع "لا يعرفون كيفية تسعير الأشياء"، كما يقول فرينش.

"ما قد يكون لديك مع التخلف عن السداد في الولايات المتحدة هو فجأة أن المستثمرين يشعرون بالذعر ويتساءلون هل اليابان هي التالية؟ هل المملكة المتحدة هي التالية؟ ألمانيا التالية؟".

"علينا فجأة إعادة تسعير كل شيء ومن الناحية الاقتصادية، فهي علاوة مخاطرة. تحصل على علاوة المخاطرة تضاف إلى الأسعار وبالتالي يصبح الخبز أكثر تكلفة".

إذا أصبح الغذاء والوقود أكثر تكلفة، فسوف يرفع ذلك تكاليف المعيشة لملايين الأشخاص.

قد يعاني معاشك التقاعدي

تمثل الولايات المتحدة 60٪ من قيمة أسواق الأسهم العالمية، وفقا لمولد.

وقال:"لذا فإن فرص تأثر المعاشات التقاعدية للناس بسبب تأرجح الأسهم الأمريكية واردة سواء كان الناس يعرفون ذلك أم لا".

ومن المرجح أن تتفاعل أسواق الأسهم بشكل سيئ مع عجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

لكنها ليست كلها أخبارا سيئة.

في عام 2011، ظل الديمقراطيون والجمهوريون في طريق مسدود بشأن سقف الديون حتى ساعات قبل التخلف المحتمل عن السداد.

انخفضت أسواق الأسهم الأمريكية. لكن الذعر لم يدم طويلا وتعافت الأسهم من الانخفاض الحاد.

ويعتقد مولد أن هذا سيكون هو الحال هذه المرة.

وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يسحبون المعاشات التقاعدية الآن يمكن أن يتأثروا، كما يقول، "إذا كنت تسحب أموالك بشكل غير مسؤول أو ضروري فلديك الوقت لتعويض هذا الأمر".