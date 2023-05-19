المهن التمثيلية تواصل تقديم ندوات لأعضائها حول منظومة الفاتورة الإلكترونية

نظم مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ندوة خاصة عن منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك للمرة الثانية استكمالا لندوات التوعية والمناقشة السابقة، وذلك بحضور عدد كبير من ممثلي الضرائب المصرية داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وقال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في كلمته إن مصلحة الضرائب المصرية قدمت كل الدعم لأعضاء الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن هناك مجهودا كبيرا خاضته النقابة من جلسات مختلفة عن الفاتورة الإلكترونية وغيرها، مؤكدا أن النقابة تستجيب لما تقوم به الدولة من رؤية ممنهجة حول الرقمنة، وحل أية مشكلات تخص الضرائب.

وتواجد من ممثلي الضرائب المصرية كل من مها علي المسئول الإعلامي لمكتب الضرائب المصرية، وكل من سلوي سمير مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية، ومحمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وصلاح إسماعيل مدير مشروع الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية.

وحضر الندوة عدد كبير من الفنانين أعضاء الجمعية العمومية من بينهم الفنانة أنوشكا، والفنان محمد أبو داوود، والفنان محمد الصاوي، والفنان نبيل نور الدين وهبة عبدالغني، رباب ممتاز، هايدي عبدالخالق، مارتينا عادل، شريف حلمي، وإسلام نجيب، وآخرون، كما حضر من أعضاء المجلس كل من الفنانين أحمد سلامة، ومنير مكرم، وايهاب فهمي، وعزوز عادل، ونهال عنبر، وهشام عطوة، وآخرون.