روسيا تعرب عن استعدادها للمساعدة في حل أزمة السودان

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، استعداد روسيا للمساعدة في حل أزمة السودان، مؤكداً إمكانية توفير منصة للمفاوضات إذا لزم الأمر، مشيرًا إلى معارضة موسكو التدخل الأجنبي في الشؤون السودانية، وقال: "عليهم أن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، ونحن مستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية تصريحات لنائب وزير الخارجية الروسي على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": قال فيها إن "روسيا ستتصرف وفقا للوضع الحالي مع اعتبار أن المسائل الأمنية تعد أولوية قصوى لروسيا".

يذكر أنه منذ منتصف أبريل، تدور اشتباكات في السودان، بين الجيش السودانى بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي".

ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، فقد قُتل 676 شخصا وأصيب 5576 آخرون في الاشتباكات؛ كما تؤكد التقارير الدولية أن الوضع في السودان لا يتحسن رغم المفاوضات الجارية حاليا بين وفود الأطراف السودانية.