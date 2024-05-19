 الإمارات تتابع بقلق بالغ حادث طائرة الرئيس الإيراني وتعرض المساعدة في البحث - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الإمارات تتابع بقلق بالغ حادث طائرة الرئيس الإيراني وتعرض المساعدة في البحث

الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
أبوظبي (د ب أ)
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 11:34 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 11:34 م

قالت الإمارات إنها "تتابع بقلق بالغ ما تتداوله وسائل الإعلام بشأن الحادث المؤسف الذي وقع للطائرة المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وحسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية، وعددا من المسؤولين".
وأعرب سيف الزعابي سفير الإمارات لدى إيران في بيان اليوم الأحد "عن أمنياته بأن تتكلل عمليات البحث والإنقاذ بالنجاح وأن يحفظ الله رئيسي وعبداللهيان ومرافقيهما"، مشيرا إلى وقوف الإمارات وتضامنها مع الشعب الإيراني الجار في هذه الظروف الحرجة".
وأكد أن "السفارة تلقت تعليمات وتوجيهات القيادة بتوفير المساعدة إلى ايران، والاستعداد التام لتقديم ما يمكن في دعم عمليات البحث والإنقاذ".


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