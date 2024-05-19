صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير تتجاوز 100 مليون دولار لأول مرة خلال أبريل الماضي

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أظهرت بيانات اليوم الأحد تجاوز صادرات كوريا الجنوبية من المكرونة سريعة التحضير 100 مليون دولار لأول مرة خلال أبريل الماضي، ويرجع ذلك لتزايد شعبية الثقافة والطعام الكوري.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن مكتب الجمارك الكوري أفاد بأن صادرات المكرونة سريعة التحضير الكورية سجلت6ر108 مليون دولار خلال بريل الماضي، بارتفاع بنسبة 8ر46% مقارنة بالعام الماضي، لتنمو بذلك بأسرع وتيرة منذ مايو 2022

وأفاد مكتب الجمارك بأن هذه أول مرة يتجاوز فيها حجم الصادرات الشهري 100 مليون دولار.

ويشار إلى أن صادرات المكرونة سريعة التحضير تسجل ارتفاعا مستمرا منذ 2015، ومن المتوقع أن تصل لمستوى مرتفع جديد في ظل شعبية الأفلام والمسلسلات والموسيقى الكورية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على المنتجات الغذائية سريعة التحضير ومعقولة التكلفة في ظل ارتفاع التضخم.

وكانت صادرات المكرونة قد سجلت ارتفاعا قياسيا العام الماضي بلغ 952 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 4ر24 % مقارنة بعام 2022.

ويتوقع مكتب الجمارك أن تتجاوز الصادرات مليار دولار هذا العام.