مبعوث البيت الأبيض لشؤون الرهائن يصل الاثنين إلى الدوحة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، أن روجر كارستينز، المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن، سيصل إلى العاصمة القطرية في الفترة من 20 إلى 22 مايو.



وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "يسافر كارستينز إلى الدوحة، قطر، في الفترة من 20 إلى 22 مايو، حيث سيلقي ملاحظات ويشارك في حلقة نقاش بعنوان "آثار أخذ الرهائن من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية" في منتدى الأمن العالمي".

وأضاف البيان أنه "وأثناء وجوده في الدوحة، سيلتقي كارستينز بممثلي الحكومة القطرية وغيرهم من ممثلي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني لمناقشة قضايا الاحتجاز غير المشروع والرهائن".

وفي هذا السياق، ذكر موقع "واينت" العبري، أن "كارستنز سيلتقي بممثلين عن الحكومة القطرية والمنظمات الاجتماعية لمناقشة قضية المختطفين المحتجزين في قطاع غزة، من بين أمور أخرى".

وتنطلق غدا الاثنين في قطر، فعاليات منتدى الأمن العالمي في الدوحة، والتي تستمر حتى 22 الجاري تحت شعار: "المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل"، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين وصناع القرار والسياسات.