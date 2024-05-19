 تعليم بني سويف عن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية: جاء من المنهج - بوابة الشروق
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تعليم بني سويف عن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية: جاء من المنهج

حازم الخولي
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 9:01 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 9:01 م

أفادت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، باتخاذ ما يلزم حيال استفسارات طلاب الشهادة الاعدادية بشأن بعض الأسئلة في مادة الدراسات الاجتماعية التي أجري فيها الامتحان اليوم الأحد.

وأكد هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أنه تم من خلال مجموعة من المعلمين بالميدان مراجعة كل أسئلة الامتحان مرة أخرى، وجميع النقاط التي حولها استفسارات، وتم التأكد من صحتها وأنها بالمنهج، وطبقا لتعليمات وضوابط وزارة التربية والتعليم.

وشدد "عنتر"، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات لمراعاة مصلحة الطلاب خاصة في التصحيح والإجابات، والتيسير عليهم، فضلًا عن أنه سيتم احتساب الاجابة الصحيحة أيا كانت طريقة كتابتها، خاصة في الأسئلة محل الخلاف.

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