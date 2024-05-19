قتيلان وخمسة آخرون في عداد المفقودين بعد حادث تصادم سفينة بقارب بخاري في نهر الدانوب بالمجر

لقي شخصان على الأقل حتفهما فيما يُشتبه أنه حادث تصادم سفينة بقارب بخاري في نهر الدانوب شمال بودابست مساء أمس السبت.

وذكرت قناة إم تي في المجرية، اليوم الأحد، أن رجال الشرطة وفرق الإنقاذ مازالوا يبحثون عن خمسة ركاب آخرين كانوا على متن قارب بخاري. وأفاد تقرير القناة بأن الشرطة تفترض أن القارب البخاري اصطدم بسفينة سياحية.

وكان رجال الشرطة قد أوقفوا سفينة سياحية تعرض بدنها لأضرار في ميناء كوماروم، على بعد حوالي 90 كيلومترا من مكان الحادث في نهر الدانوب.

و بدأت السلطات إجراءات تحقيق جنائي للاشتباه في تعريض حركة الملاحة للخطر نتيجة سقوط عدد من القتلى. وتفترض السلطات أن السفينة السياحية اصطدمت بالقارب البخاري على بعد حوالي 50 كيلومترا شمال بودابست.

ومازال المسار الدقيق للحادث غير واضح. وأفادت الشرطة أنه كان هناك ثمانية أشخاص بالغين على متن القارب البخاري، وأستطاع أحدهم انقاذ نفسه ووصل إلى الشاطئ مصابا بجروح، وتم العثور على جثتي رجل وامرأة في مكان قريب.

ونشرت الشرطة وفرق الإنقاذ، اليوم الأحد، أعدادا كبيرة من الأفراد للبحث عن الرجال الثلاثة والمرأتين.