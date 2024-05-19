استاد القاهرة : هناك تجهيزات خاصة لنهائي الكونفدرالية 

كشف وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة أن فتح البوابات لإستقبال جمهور الزمالك فى الثانية ظهراً قبل انطلاق المباراة ب6 ساعات امام نهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح وليد عبد الوهاب خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 ، قائلا" هناك تجهيزات خاصة لإستضافة مباراة النهائي اليوم حيث نعمل عليها منذ أسبوع بالتنسيق مع مسئولى الزمالك والإتحاد الأفريقى لكرة القدم ".

وأشار وليد عبد الوهاب " قمنا بتحديث جميع مرافق ستاد القاهرة الدولى قبل إستضافة نهائى الكونفدرالية الأفريقية لإستقبال 70 الف متفرج فى توقيت واحد ".