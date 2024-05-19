الحكم بالسجن على مغني راب مثير للجدل بتهمة التجديف في إيران

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أصدرت محكمة ثورية في طهران حكما بسجن مغني الراب المثير للجدل أمير تتلو لعدة سنوات، وفقا لما ذكرته عدة تقارير في وسائل إعلام محلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا" أن المحكمة الثورية أدانت الموسيقي البالغ من العمر 36 عاما بتهمة التجديف وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات. ويمكن استئناف الحكم.

وأكدت بوابة "ميزان" الإلكترونية المرتبطة بالسلطة القضائية الإيرانية، صدور حكم بالسجن ضد تتلو دون أن تعلن عن مدته على وجه التحديد.

ويُتهم مغني الراب، الذي يتابعه جمهور كبير ، ويستقطب المجتمع بشكل متكرر بموسيقاه ومظهره، بعدة تهم تتعلق بالدعاية ضد الدولة، وهي تهم يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام في بعض الحالات، لكن الموسيقي المثير للجدل أفلت من العقوبة القصوى.

وجرت المحاكمة أمام محكمة ثورية سيئة السمعة برئاسة القاضي المحافظ المتطرف إيمان أفشاري، المعروف بشكل خاص بأحكامه القاسية والذي تعرض بالفعل لعقوبات دولية.

ويعد تتلو، واسمه الحقيقي أمير حسين مقصودلو، أحد أكثر الشخصيات حيوية في مجال موسيقي الهيب هوب الإيرانية.

وعاش تتلو في المنفى في تركيا لعدة سنوات لكن السلطات التركية قامت بترحيله إلى إيران في بداية ديسمبر.

ويُذكر أن أعمال تتلو محظورة رسميا في إيران لأنه لا يملك الترخيص اللازم من وزارة الثقافة.