 ماسك يطلق خدمات ستار لينك في إندونيسيا ويتطلع لاستثمار مستقبلي - بوابة الشروق
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ماسك يطلق خدمات ستار لينك في إندونيسيا ويتطلع لاستثمار مستقبلي

جاكرتا (د ب أ) 
نشر في: الأحد 19 مايو 2024 - 10:53 م | آخر تحديث: الأحد 19 مايو 2024 - 10:53 م

افتتح إيلون ماسك اليوم الأحد، خدمات الاتصالات بالإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستار لينك، التي توفرها شركة سبيس إكس، في إندونيسيا، حيث تسعى أكبر دولة أرخبيلية في العالم، إلى تعزيز خدمات الاتصالات في المناطق النائية من البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مراسم حفل انطلاق الخدمات جرت في مركز لصحة المجتمع في إقليم بالى الإندونيسي.

وقال الملياردير ماسك، وهو يرتدي قميصا من قماش الباتيك الذي تشتهر به إندونيسيا، أخضر اللون، ويحيط به كبار الشخصيات، إنه متحمس لجلب خدمة ستارلينك إلى القرى الإندونيسية التي لا يوجد بها خدمات اتصال أو خدمات بسعة نطاق منخفض للغاية، مضيفا أن "هذه الخدمات يمكن أن تكون حقا منقذة لحياة" المرضى الذين يبحثون عن علاج طبي.

وقال وزير تنسيق الشئون البحرية والاستثمار لوهوت بانجايتان، في بيان، إن إندونيسيا تتوقع أن تعمل ستارلينك على تحسين مخرجات التعليم والصحة، بجانب توفير خدمات الاتصالات بالمقاطعات النائية.

وذكر ماسك، في بالي، أن شركاته الأخرى من المرجح "أن تستثمر في إندونيسيا في المستقبل" دون يتطرق إلى التفاصيل.


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