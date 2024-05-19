نقابة المهندسين بالإسكندرية: نسعى إلى إطلاع الأعضاء على أحدث تطورات مجال البناء والتشييد

زار وفد نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، معرض التشييد والبناء، الذي أقيم بمشاركة 93 مهندسًا ممثلين لمديرية الإسكان، وشركات ومؤسسات تعمل في مجال التشييد والبناء.

وقالت النقابة، في بيان لها اليوم الأحد، إن الزيارة تهدف إلى تعريف المهندسين بأحدث التقنيات والمواد المستخدمة في مجالات التشييد والبناء، والاطلاع على اتجاهات صناعة البناء المستقبلية، وتعزيز التواصل بين أعضاء النقابة والمؤسسات والشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأشارت إلى أن وفد المهندسين ثمن زيارة المعرض، مؤكدين أهميته في تعريفهم بأحدث التطورات في مجال التشييد والبناء، واكتسابهم الخبرات والمهارات الجديدة.

من جانبه أكد المهندس مينا ميلاد، رئيس لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة بنقابة المهندسين، السعي الدائم لتنظيم الفعاليات والأنشطة التي من شأنها الارتقاء بمهارات وقدرات المهندسين، ودعمهم في مواكبة التطورات المتسارعة في مختلف المجالات.

وأضاف "ميلاد"، أن النقابة تعمل على تعزيز التعاون بين أعضائها والمؤسسات والشركات المتخصصة في مختلف المجالات من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الفعاليات المتخصصة في شتى المجالات الهندسية.