مصادر طبية فلسطينية: القوات الإسرائيلية تحاصر مستشفى العودة في شمال غزة

أفادت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، بأن "قوات الاحتلال تحاصر مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة، ولا يمكن تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم عن المصادر قولها إن "مدفعية الاحتلال قصفت المستشفى بعدة قذائف قبل أن تحاصره، وتمنع المواطنين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، ما تسبب بصعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى، مشيرة إلى أن "جيش الاحتلال أعاد تجريف محيط مستشفى العودة".

بدورها، حذرت وزارة الصحة في غزة من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية والعديد من الخدمات، والتي أصبح رصيدها صفر في المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة، الأمر الذي يعرض حياة المرضى للخطر.

وقالت الوزارة، في منشور أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم:"نناشد كل المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية العمل على توفيرها وإدخالها في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لكل معابر قطاع غزة".





