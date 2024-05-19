النائب إيهاب منصور: الحكومة فشلت في إلزام تقديم الخدمة الطبية في حالات الخطر على الحياة

وجه النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انتقادات للحكومة، ومشروع القانون الذي تقدمت به بشأن منح التزام إنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

وأكد منصور خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع القانون، فشل الحكومة في تفعيل المادة 18 من الدستور، وخاصة النص الذي يحظر الامتناع عن تقديم الخدمة الطبية لكل إنسان في حالات الخطر على الحياة، قائلا: "الحكومة فشلت فشل ذريع في هذا البند".

وأضاف "قانون التأمين الصحي الذي تم مناقشته في المجلس الماضي كان من ضمن مطالبي في المجلس اللي فات وضع برنامج، قانون بلا برنامج سيفشل".

وأوضح أن جدول 5 المرفق بقانون التأمين الصحي تضمن ست مراحل بلا أي برنامج زمني، وتساءل "في مشروع في الدنيا ينجح بلا برنامج زمني؟"

واستطرد "قلت من ست سنين ونصف، وقلت أخشى أنه يفشل، والآن بعد مرور هذه السنوات خلص من مشروع التأمين الصحي الشامل 3.5% فقط"، وتساءل

"هل هذه حكومة نثق أنها تدير هذا القانون وفق المعايير الموجودة في التقرير؟".