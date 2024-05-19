تعقد الأمانة العامة للجامعة العربية ممثلة في قطاع الشئون الاجتماعية- إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب، غدا الاثنين، ورشة عمل حول متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030، وذلك بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة.

ويأتي انعقاد هذه الورشة في إطار التعاون والتنسيق القائم بين الأمانة العامة وصندوق الأمم المتحدة للسكان المكتب الإقليمي للدول العربية بالقاهرة، وتفعيل لخطة التعاون الموقعة بين الجانبين.

من جانبها، أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية أن هذه الإستراتيجية تأتي انسجاما مع أهداف جامعة الدول العربية التي تولي اهتماما بالغاً من خلال آلياتها المعنية بالصحة المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي بشأن تحقيق الأمن الصحي للمواطن العربي، من خلال تقوية النظم الصحية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة حتى ترقى إلى مستوى أفضل ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان في التمتع بأعلى مستوى في الصحة، وذلك وفقاً لما تضمنه الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة 2030، الخاص "بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار".

وأشارت أبو غزالة إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية الـ 51 اعتمد الخطة الإستراتيجية العربية متعددة القطاعات لصحة الأمهات والأطفال والمراهقات 2019-2030، لتكون إطارا مرجعيا لكل دولة حتى تتمكن من تطوير خطتها الوطنية بما يتناسب مع الأوضاع والإمكانيات والتحديات الخاصة لكل دولة، منوهة في هذا الصدد إلى محاور هذه الاستراتيجية وهى: التشريعات والسياسات، دعم وتعزيز المنظومة الصحية، ووضع/ مراجعة وتحديث حزمة الخدمات الصحية الأساسية، وبناء وتنمية الموارد البشرية الصحية.

وكذلك تطوير نظم المعلومات الصحية، تطوير استجابة المنظومة الصحية، ومناهضة الممارسات الضارة والعنف، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، وتعزيز الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاعات المختلفة.