خالد عباس: إنشاء وإدارة مرافق العاصمة الإداریة عبر شراكات واستثمارات عالمیة

قال رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، المهندس خالد عباس، إن الشركة تسیر في اتجاه إنشاء وإدارة جمیع مرافق العاصمة الإداریة الجدیدة من خلال شراكات واستثمارات عالمیة بھدف تقدیم مستوى عال وجودة حیاة وخدمات أفضل للمواطنین والزوار.

وأوضح عباس أن الاستثمار في إنشاء المرافق یتضمن محطات للصرف والكھرباء وتطبیق الخدمات الذكیة مثل عدادات الطاقة والإنترنت مع تحقیق التوازن بین الاستخدام المستدام للموارد وتعزیز البنیة التحتیة الذكیة والمستدامة Smart Infrastructure كما یشمل الاستفادة من الخبرات البشریة في إدارة المدینة بكل المستویات.

جاء ذلك خلال مشاركة المھندس خالد عباس، في الدورة الرابعة من مؤتمر أخبار الیوم العقاري، والذي يعقد تحت رعایة الدكتور مصطفى مدبولي رئیس مجلس الوزراء المصري، بحضور عدد كبیر من مطوري العقار ورجال الأعمال والمستثمرین، تحت شعار "نتعاون للمستقبل".

واستعرض عباس أھم وأبرز الأعمال التي نفذتها الشركة في جمیع المجالات خاصة مجال التنمیة المستدامة وكیف أصبحت العاصمة الإداریة الجدیدة واحدة من أفضل المدن الذكیة في العالم ولیس في منطقة الشرق الأوسط فقط، بحسب بيان صادر عن الشركة اليوم.

وأضاف أن المؤتمر یضم العدید من المستثمرین والمطورین العقاریین من مختلف أطراف القطاع مما یتیح الفرصة لتحقیق عملیة تبادل الآراء والخبرات للمشاركین.



