توجه الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الأقصر، إلى قرية المريس التابعة لإدارة الطود لمتابعة اللجان الامتحانية هناك.



وزار خالد، مدارس مجمع المريس للتعليم الأساسي، الشهيد حسين سلامة الثانوية المشتركة، يوسف عجلان عبد الباري للتعليم الأساسي، ونجع الوحدة الإعدادية.

وأشاد خالد بمستوى الانضباط داخل اللجان، حيث اطمأن إلى سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى، وإلى تطبيق كافة الإجراءات التي تمكن الطلاب بجميع اللجان في هدوء، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وخلال المتابعة، وجه وكيل الوزارة إلى تحقيق الانضباط داخل جميع اللجان، والتشديد على ضرورة منع استخدام التليفون المحمول داخل اللجان، والتأكيد على إضاءة الفصول وتهويتها، وتوفير الجو المناسب لجميع الطلاب لأداء الامتحانات بصورة جيدة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بكل الضوابط الامتحانية.

كما وجه خالد الطلاب إلى الاهتمام بالناحية الجمالية في كراسة الإجابة، وتحسين طريقة عرض الإجابة.