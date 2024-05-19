عدد المهاجرين الذين عبروا القنال الإنجيلزي يقترب من 10 آلاف هذا العام

يقترب عدد المهاجرين، الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة، عبر القنال الإنجليزي، من عشرة آلاف مع وصول سفينتين أخريين اليوم الأحد.

فقد عبر القنال الإنجليزي إجمالي 103 أشخاص، على متن قاربين أمس السبت، ليبلغ الإجمالي حتى الآن هذا العام 9803، بدون أن يشمل هذا الرقم عدد الوافدين اليوم الأحد، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم.

هذا بالمقارنة بـ7217، في نفس التاريخ من العام الماضي و8663 في عام 2022 و3112 في عام 2021 و1473 في عام 2020 .

وكان هناك 29 ألفا و437 وافدا، خلال عام 2023 بأكمله ، بانخفاض بواقع 36%، من رقم قياسي بلغ 45 ألفا و774 وافدا في عام 2022 .

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "العدد غير المقبول من الأشخاص، الذين يواصلون عبور القنال يظهر تماما سبب وجوب إطلاق رحلات جوية إلى رواندا في أقرب وقت ممكن".