وزير الداخلية الإيراني يؤكد عدم العثور على مروحية رئيسي

أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، أن «فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى موقع حادث مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية».

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الأحد، أن فرق الإنقاذ التابعة للحرس الثوري والجيش والهلال الأحمر والقوى الشعبية، مستمرة في البحث عن مكان تواجد المروحية».

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ لم تصل إلى موقع المروحية؛ بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة التي تتسم بالانحدار الشديد وانتشار الغابات، فضلًا عن محدودية الرؤية بسبب هطول الأمطار الغزيرة.

وأضاف: «قواتنا لديها تواجد كبير في المنطقة، ونتمنى الوصول إلى موقع الحادث في أقرب وقت ممكن».

ونفى الهلال الأحمر الإيراني، ما تداولته وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الأحد، بشأن العثور على مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، التي تعرضت لحادث.

وقال رئيس جمعية الهلال الأحمر في إيران، بيرحسين كوليوند، إن «الأخبار المتداولة حول العثور على مروحية رئيسي ومرافقيه غير صحيحة».

ونوه في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم» للأنباء، أن الجهود المبذولة لم تنجح في العثور على المروحية المنكوبة حتى الآن.

وبحسب وكالة «إرنا»، تعرضت مروحية رئيسي والوفد المرافق له لحادث «هبوط صعب» في محافظة آذربايجان الشرقية شمال غرب إيران.

وقالت مصادر محلية إن المروحية التي تعرضت للحادثة كانت تقلّ رئيس إيران إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومحافظ آذربايجان الشرقية مالك رحمتي، وبعض المسئولين الآخرين.

وكانت المروحية التي سقطت هي واحدة من ثلاثة كانت تقل الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.