أطفال مكتبتي مصر الجديدة والمستقبل في رحلة تاريخية لمتحفي الفن الأسلامي والمصري

نظمت مكتبة مصر الجديدة للطفل والمستقبل، فعالية "اكتشف الحضارة في متاحفنا"؛ لتعريف المجتمع بدور المتاحف وأهميتها، خاصة أنها تعد مراكز تعليمية، وثقافية، وأدبية، وترفيهية، وتعد وعاء المعرفة والتراث والثقافات والحضارات المختلفة، تتضمنت الفعالية، المحاضرات التوعوية، والتثقيفية الهادفة، والتي تبرز دور كل متحف في المجتمع.

وقال الدكتور نبيل حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبتان، إن متاحفنا ما هي إلا درة نصونها، ونعرض محتوياتها الثمينة بأساليب مشوقة، وبابتكارات هادفة من أجل توصيل أسمى وأرقى وسائل التعليم والتثقيف بطريق مبهرة، لجميع الفئات العمرية، ونهدف من هذه الرحلات إلى التعريف بأهمية المتاحف، ومكنوناتها ليس للكبار فحسب بل للصغار أيضا؛ تنويرهم وتوعيتهم بأهمية تاريخنا وتراثنا الأصيل.