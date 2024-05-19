إصابة شرطيين ألمانيين في هجوم لمشجعين بعد مباراة بالدوري

هاجم بعض مشجعي كرة القدم أفراد بالشرطة الألمانية ما تسبب في إصابة شرطيين اثنين منهما بإصابات خطيرة في أعقاب فوز بروسيا دورتموند بنتيجة 4 / صفر على دارمشتات بالدوري الألماني يوم السبت.

كما أصيبت امرأة تبلغ من العمر 26 عاما بعد تعرضها للركل وأصيب رجل يبلغ من العمر 33 عاما بجرح في الكتف، وفقا للشرطة.

وكانت مباراة كرة القدم المكتظة بالجمهور في الاستاد هادئة، ولكن مجموعة من المشجعين اشتبكوا في مرآب سيارات بعد ذلك. وهاجم بعض مشجعي فريق دارمشتات أفراد الشرطة، بما في ذلك بإلقاء الزجاجات.

وتم نقل أفراد الشرطة المصابين باصابات خطيرة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفيد بانه تم العثور على الشخص الذي هاجم الشرطة في أحد الحافلات، في حين تمكن الذي هاجم فرد الشرطة الآخر من الهروب دون التعرف عليه.

ويواجه حتى الآن أربعة مشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما اتهامات جنائية بالتعدي بما في ذلك الإخلال بالسلم والاعتداء على أفراد إنفاذ القانون.