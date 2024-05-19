سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

سادت حالة من الفرحة بين طلاب المرحلة الإعدادية بمحافظة أسوان، عقب أداء امتحان مادة الجبر والإحصاء.

وأكد الطلاب أن امتحان الجبر والإحصاء، جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال حاتم حمادة بعزق بلجنة الشهيد فتحي بكوم أمبو، إن الامتحان سهل في مستوى الطالب المتوسط، وإن كان في جزء بسيط تم تخصيصه للطالب المتميز.

وأضاف إسلام رمضان طالب بلجنة الشهيد فتحي بكوم أمبو، أن الامتحان بالنسبة للطالب المذاكر سهل، أما الطالب الذي لم يذاكر وجده صعبا.

وكشف عمار أحمد بلجنة مدرسة النجاجرة، أن الامتحان متوسط لكن يحتاج لوقت أطول من ساعتين.

وقال محمد الرشيدي وكيل وزارة التعليم بأسوان، إن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى من امتحان الجبر.