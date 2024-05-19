ينظم مركز بساط الثقافي بحدائق القبة ندوة لمناقشة رواية "بيت من زخرف: عشيقة ابن رشد" للكاتب والروائي إبراهيم فرغلي، والصادرة عن دار الشروق، وذلك يوم الخميس القادم 23 مايو في تمام الساعة السادسة مساء.

وتناقش الرواية دعاء الشريف، ومن أجواء الرواية نقرأ:

«كان قبول أبي الوليد وجودي في داره أمرًا أعجز عن وصف غبطتي به؛ فلم أكن على يقين من قبوله لعلمي بعناده الشديد. كنت أعلم أن بقائي معه ليس يعني تحقيقًا لحلمي بالعيش بالقرب من الإمام، بل هو أيضًا المكان الأكثر أمنًا لي، فمن يعلم إذا ما كان عسس الخليفة المنصور سيواصلون البحث عن أتباع الإمام لنفيهم حتى تطولني أيديهم، أم لا؟».

لبنى القرطبية؛ تلميذة ممن درسن على يد ابن رشد، غامرت وقررت صحبة الإمام الأندلسي في محنته في قرية أليُسانة، وهى واحدة من بين أصوات عديدة، استعان بها الكاتب إبراهيم فرغلي لاستعادة سيرة الفيلسوف والفقيه الأندلسي أبي الوليد بن رشد، وحاول أن يجد جسرًا بينها وبين الواقع المعاصر من خلال شخصية متخيَّلة لأكاديمي مصري اسمه سعد الدين إسكندر، تعرض لمحنة شبيهة في الزمن الراهن.

يحاول فرغلي إيجاد أواصر تخييلية لقصتيْ حب، بين الأستاذ وتلميذته، تدور إحداهما في زمن الأندلس في القرن الحادي العشر، بينما مثيلتها تقع في القرن الحادي والعشرين.

فلماذا تتكرر محنة ابن رشد التي اقتضت نفيه إلى قرية أليُسانة، وحرق كتبه في العلوم والفلسفة والطب، بعد نحو ألف سنة؟ هذا ما تحاول هذه الرواية الإجابة عنه.

إبراهيم فرغلي؛ كاتب من مواليد عام 1967. له عدد من الروايات منها «أبناء الجبلاوي» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية عام 2012، و«معبد أنامل الحرير» التي حصلت على جائزة ساويرس للرواية في عام 2016، ووصلت إلى القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية، ورواية «قارئة القطار» التي حصلت على «جائزة نجيب محفوظ» لأفضل رواية مصرية لعام 2022. وله عدد آخر من المجموعات القصصية والروايات الموجهة للناشئة، وكتاب للأطفال.