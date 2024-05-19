إسرائيل تعلن استعادة جثة أخرى لمحتجز من قطاع غزة

أعلنت إسرائيل استعادة جثة أخرى لمحتجز لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، وفقا لما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري مساء السبت.

وأوضح المتحدث أن الجثة تعود إلى رجل قتل خلال هجوم السابع من أكتوبر من العام الماضي عد تقاطع طرق بالقرب من كيبوتس في غلاف غزة، وأنه تم نقل جثته إلى داخل القطاع.

وكان الجيش الإسرائيلي قد قال يوم الجمعة إنه تمكن من استعادة ثلاث جثث لمحتجزين إسرائيليين، بما في ذلك الألماني-الإسرائيلي شاني لوك.

ومع ذلك، فإن هولاء المحتجزين الثلاثة كانوا في مهرجان "سوبر نوفا" في جنوبي إسرائيل قبل هجوم حماس. وتم العثور على جثة الرجل مع الجثث الثلاث الأولى، وفقا لما أوضحه هاجاري.

وتابع هاجاري إنه تم الحصول على المعلومات بشأن مكان العثور على الجثة خلال تحقيقات مع اشخاص مسلحين اعتقلوا من غزة"، مشيرا إلى أن الأولوية الأولى هي استعادة جميع المحتجزين.

ولم يكشف هاجاري عن الموقع الذي تم العثور فيه على الجثث بالضبط. ولكنه قال فقط إنه تم استعادتها خلال عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الشاباك. وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن المتحدث ، إنه تم العثور على الجثث في نفق بغزة.

وجاء في بيان صادر عن منتدى لأقارب المحتجزين الـ128 في غزة إن القتيل يبلغ من العمر 53 عاما.