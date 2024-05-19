واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

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أدانت الولايات المتحدة يوم السبت إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية هذا الأسبوع في انتهاك لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشددة على التنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء لمواجهة الانتهاكات " الخطيرة" لبيونج يانج.

وكانت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية قد نقلت عن وسائل إعلام كورية شمالية ذكرت يوم السبت أن بيونج يانج نفذت إختبار إطلاق لصاروخ باليستي تكتيكي مزود بنظام ملاحة "مستقل" جديد، في إشارة أخرى على سعيها لتعزيز قدراتها العسكرية.

وأدانت الولايات المتحدة إطلاقات كوريا الشمالية لصواريخ باليستية يوم 17 مايو الجاري، وفقا لما قاله المتحدث باسم الإدارة الأمريكية ردا على سؤال لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتابع المسؤول "مثل جميع إطلاقات كوريا الشمالية من الصواريخ الباليستية خلال السنوات الأخيرة، هذه الإطلاقات تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتمثل تهديدا للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.

وأكد المتحدث على أن واشنطن ليس لديها أي نوايا "عدائية" تجاه الشمال.

وأضاف المسؤول " نحن مستمرون في التشاور بشكل وثيق مع كوريا الجنوبية واليابان والحلفاء والشركاء الآخرين بشأن أفضل السبل للتعامل مع كوريا الشمالية وردع العدوان وتنسيق الرد الدولي على استفزازات كوريا الشمالية المستمرة والخطيرة".

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد ذكر يوم الجمعة إنه رصد إطلاق كوريا الشمالية للعديد من الصواريخ الباليسيتية قصيرة المدى من مدينة وونسان الحدودية الشرقية. وحلقت الصواريخ لحوالي 300 كيلو متر وسقطت في البحر الشرقي.