محافظ كفر الشيخ: زراعة 4500 شجرة مثمرة بالوحدات المحلية والمدارس في بيلا

كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أيمن غالي، رئيس مركز مدينة بيلا، بتوزيع 4500 شتلة من شتلات الأشجار المثمرة بالمجان على الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بمركز ومدينة بيلا، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 مليون شجرة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، موجهاً الجهات ذات الصلة بالمتابعة المستمرة من خلال اللجان المشكلة لغرس الأشجار بالأماكن الصالحة لنوعيتها، من حيث التربة والري وتجهيزها مسبقا حفاظا على الأشجار وعدم إهدارها، لتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

كما كلف المحافظ بزراعة الأشجار المثمرة داخل المدينة وجميع الوحدات القروية في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والفرعية وحول أسوار المدارس ومراكز الشباب ومداخل المدينة، وبدأت في الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة والمنتزهات وأحواض الزينة بالمدينة بجانب الشوارع الرئيسية بالقرى.