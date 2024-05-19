جنوب أفريقيا تستوعب موجة أموال سائلة من المستثمرين تتدفق على البلاد قبل الانتخابات

باتت الانتخابات الأكثر أهمية في جنوب أفريقيا منذ عقود تعمل بالفعل على تحويل مسار الأسواق المالية في البلاد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد أإن الأموال تتدفق على البلاد في رهان على أن المؤتمر الوطني الأفريقي سيفوز بنسبة تسمح له بتفادي أن يتم إجباره من جانب شركاء إئتلاف يسارى على تطبيق سياسات أقل ميلا للسوق.

واستوعبت سندات جنوب أفريقيا أكبر قدر من السيولة في أبريل منذ أن بدأت وكالة بلومبرج في تتبع هذه البيانات في 2019، ويتواصل هذا الاتجاه في مايو. وسجلت الأسهم أعلى ارتفاع لها منذ 15 شهرا. ويعد الراند (عملة جنوب أفريقيا) هو أحد خمس عملات فقط في الأسواق الناشئة الذي سجل زيادة في قيمته هذا العام.



