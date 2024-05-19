مازال 3 أخصائيين طبيين أمريكيين في غزة، على الرغم من تحذيرات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية، من أن الحكومة الأمريكية ربما لا تكون قادرة على إخراجهم لاحقا.

وكان تامر حسن، ممرض مسجل والطبيبة جومانا الحنطي والطبيب آدم حموي، الوحيدين من بين مجموعة مكونة من 20 أخصائيا طبيا أمريكيا، بقوا للمساعدة في علاج المرضى، حسب شبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية اليوم الأحد.

وقال مصدر على صلة بالوضع لشبكة "إيه.بي.سي.نيوز" الأمريكية، "إنهم يفهمون أن السفارة الأمريكية ربما لا تكون قادرة على تسهيل مغادرتهم بنفس الأسلوب الذي نفذناه للتو اليوم".

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن الأطباء الذين غادروا غزة "شقوا طريقهم إلى بر الأمان بمساعدة السفارة الأمريكية في القدس".